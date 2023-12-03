В Карелии бомж украл сумку с продуктами из ячейки в магазине

В Кондопожском районе бомж украл сумку с продуктами из ячейки временного хранения в магазине.

В полицию Кондопожского района обратилась местная жительница, у которой в магазине украли продукты из ячейки для хранения вещей.



Полицейские установили обстоятельства произошедшего. По версии полиции, горожанка пошла за покупками. С приобретёнными в местных торговых точках продуктами она зашла в сетевой магазин и оставила сумку в ячейке временного хранения. Рядом с ячейками столя 48-летний гражданин без определённого места жительства. Когда женщина ушла в зал, он отверткой повредил ячейку и украл оттуда сумку с продуктами. Ущерб составил 900 рублей.



Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения в магазине. Полиция установила его личность и задержала. Выяснилось, что раньше мужчина уже привлекался к ответственности.



По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в республиканском МВД.