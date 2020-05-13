В Карелии браконьеры застрелили лося и были установлены инспекторами

Незаконная добыча лося выявлена в Костомукшском районе, сообщает Минприроды Карелии.

В Карелии с 1 по 11 мая проведено 105 проверок на предмет соблюдения запрета об ограничении весенней охоты. Выявлено 16 нарушений, сообщают в министерстве.

За прошедшие праздники охотинспекторы Минприроды Карелии совместно с полицией, Росгвардией, подразделениями ОМОНа, рыбоохраны и пограничным управлением ФСБ проводили контрольно-надзорные мероприятия во всех районах республики по охране охотничьих ресурсов.

Были установлены 16 фактов нарушений в сфере охоты, в том числе обнаружена незаконная добыча одного лося в Костомукшском районе, 8 гусей в Олонецком районе, изъято 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия, 2 устройства, имитирующих голоса птиц.

Были составлены 15 протоколов об административных правонарушениях, один материал направлен в полицию для возбуждения уголовного дела.

"Минприроды напоминает, что за нарушения в области охоты предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 500 до 4000 рублей, либо лишение права охоты на срок до 2 лет, а причинение крупного вреда охотничьи ресурсам (например, уничтожение лося или медведя) влечет за собой уголовную ответственность с наказанием в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо исправительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет с возмещением ущерба. В случае незаконного отстрела лося такой ущерб составляет 240 тысяч рублей за самца и 400 тысяч рублей за самку", - информируют в министерстве.

Ранее сообщалось, как в Карелии бывший военный летчик незаконно застрелил лося