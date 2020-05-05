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В Карелии бывший военный летчик незаконно застрелил лося

Новости. Общество
15:00, 05 Мая 2020
фото: © Лев Федосеев/ТАСС
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Браконьеров задержали 24 апреля в районе озера Тикша.

По словам старшего госинспектора по Лоухскому району отдела государственного охотничьего надзора Минприроды Карелии Василия Мелентьева, на служебном снегоходе он догнал два снегохода, за которыми оставался кровавый след. Поинтересовался у троих мужчин, что находится в мешках, которые они транспортируют. В ответ услышал, что они якобы возвращаются с рыбалки.

Задержанными оказались бывший сотрудник местной госавтоинспекции, бывший военный летчик из Бесовецкого авиаполка, уволившийся из армии в звании майора, и также 63-летний петрозаводчанин Александр Забродин, который 12 октября 2016 года на охоте случайно застрелил своего 26-летнего помощника, издали приняв его за медведя. За причинение смерти по неосторожности суд приговорил Забродина к году исправительных работ, с удержанием 10-ти процентов средств в доход государства.

По информации Василия Мелентьева, вину за браконьерское убийство лося взял на себя военный пенсионер из Бесовца. С его слов полицейским, он взял только филе лося, а шкуру, копыта и голову утопил в озере. 

Подробнее читайте в материале "Кровавая охота браконьеров".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-05 17:06:49
Боже мой, где я живу? В 2016 году застрелил человека и не был лишён пожизненно брать в руки ружьё. Ты в России живешь, сынок.
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