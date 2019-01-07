В Карелии будет создан Фонд поддержки рискованных бизнес-проектов

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение правительства о создания Фонда венчурных инвестиций для поддержки инновационных проектов бизнеса с высокой степенью риска в 2019 году.
"Определить основной целью деятельности фонда оказание финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере инноваций", - говорится в документе.
На создание Фонда венчурных инвестиций планируется направить из бюджета республики 9 млн рублей.
Подробности- в материале "Вестей Карелии".
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