В Карелии будет создан Фонд поддержки рискованных бизнес-проектов

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение правительства о создания Фонда венчурных инвестиций для поддержки инновационных проектов бизнеса с высокой степенью риска в 2019 году.

"Определить основной целью деятельности фонда оказание финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере инноваций", - говорится в документе.

На создание Фонда венчурных инвестиций планируется направить из бюджета республики 9 млн рублей.

Подробности- в материале "Вестей Карелии".