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В Карелии будет увеличено финансирование инновационных проектов малого и среднего предпринимательства

Новости. Общество
09:20, 04 Июня 2021
фото: © правительство Карелии

В Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве для развития в республике малого предпринимательства в научно-технической сфере.

На 24-м Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Карелии и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фондом содействия инновациям).

«Фонд уже поддержал достаточное количество проектов в Карелии. Порядка 200 молодых инноваторов мы профинансировали, почти 50 стартапов получили поддержку фонда. Но, я думаю, это начало нашей совместной деятельности», − заявил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.  − Считаем, присутствие фонда в Карелии однозначно нужно увеличивать.

С 2006 года Фонд содействия инновациям финансово поддержал проекты карельских участников по таким уже многим известным у нас в республике программам, как «ИнноШкольник», «Умник», «Старт», «Развитие», «Интернационализация», «Коммерциализация». Общий объем финансирования составил около 270 миллионов рублей.

«У нас есть серьезные наработки и планы с нашим Петрозаводским университетом, его IT-парком по созданию, развитию и продвижению информационных технологий. Эти научно-технологические проекты имеют коммерческую перспективу. Здесь может быть взаимный интерес, и мы бы хотели представить отдельный пакет предложений», −  сказал Артур Парфенчиков.

По словам Сергея Полякова, Фонд содействия инновациям располагает различными инструментами поддержки такого рода стартапов.

В регионе активно развиваются формы поддержки инновационной деятельности. В 2020 году начал работать Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия − некоммерческая организация, созданная для оказания финансовой и информационно-консультационной поддержки субъектов инновационной деятельности.

В рамках реализации подписанного соглашения запланировано проведение отраслевых конкурсов в Карелии. Победители конкурсов Фонда содействия инновациям «Старт-2» и «Бизнес-Старт» смогут претендовать и на 50-процентное софинансирование в форме конвертируемых займов Фонда венчурных инвестиций республики. В 2021 Фонд венчурных инвестиций готов поддержать 3-4 проекта. Сумма софинансирования − до 5 млн. рублей по каждому проекту. В 2022 году количество проектов может быть увеличено до 5-6.

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