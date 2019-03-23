В Карелии будут ловить пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД проведут рейд по выявлению пьяных водителей 24 марта.

В ГИБДД Карелии сообщили, что в воскресенье, 24 марта, в Карелии пройдут проверки водителей на состояние опьянения.

С начала года инспекторы ДПС отстранили от управления более 300 нетрезвых водителей, которые своими действиями на дороге создавали реальную угрозу жизни и здоровью участников движения.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех жителей республики не оставаться равнодушными к действиям пьяных водителей, не оставлять шансов нарушителям и сообщать в полицию о противоправных действиях на дороге. Телефон полиции с мобильного телефона – 102.