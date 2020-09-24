В Карелии будут судить 22-летнего юношу за регулярный секс с 15-летней

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 22-летний юноша, проживая в Сегеже, познакомился с 15-летней девушкой, и заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте, совершал с ней половые сношения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.