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В Карелии будут судить 22-летнего юношу за регулярный секс с 15-летней

Новости. Криминал
15:39, 25 Сентября 2020
фото: © pxhere
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В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 22-летний юноша, проживая в Сегеже, познакомился с 15-летней девушкой, и заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте, совершал с ней половые сношения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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Комментарии

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Друг
2020-09-25 15:48:30
Если по согласию так зачем сажать? Пусть поженятся и всё! На кавказе с 14 лет уже можно и ничего, и замуж выходят, а тут девки порой в 13лет выглядят на 18-ать !!!
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