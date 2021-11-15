В Карелии будут судить чиновника, присвоившего деньги при строительстве пожарного пирса

Бывший глава поселения присвоил бюджетные деньги себе, оставив поселок без пожарного пирса, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Медвежьегорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации одного из поселений района.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый завысил стоимость работ по строительству пожарного пирса более чем на 160 тысяч рублей. Кроме того, он присвоил себе 12 тысяч рублей из бюджета поселения, предназначенных для обеспечения деятельности общественного самоуправления.

Уголовное дело направлено в Медвежьегорский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее по делу о строительстве пожарного пирса в поселке Евгора Медвежьегорского района Карелии был привлечен предприниматель — он с помощью главы поселения отразил заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ и затрат. При этом пирс фактически не был построен. Суд приговорил предпринимателя к одному году лишения свободы условно.