В Карелии будут судить экс-замначальника лесничества, который за 35 тысяч рублей закрыл глаза на преступление

В Калевале перед судом предстанет бывший заместитель начальника лесничества, обвиняемый в получении взятки, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2020 году теперь уже бывший замначальника Калевальского лесничества получил от лесозаготовителя взятку в сумме 35 тысяч рублей за то, что сделает вид, что не заметил заготовку и вывоз сухостойной древесины за пределами предоставленного лесного выдела, а также не будет принимать меры по привлечению нарушителя к ответственности.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями Следкома и сотрудниками Управления ФСБ Карелии.

Следствием собрана доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.