В Карелии будут судить киллера, расстрелявшего предпринимателя Расторопова 16 лет назад

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о заказном убийстве, совершенном в 2005 году.

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в заказном убийстве.

По версии следствия, в июне 2005 года во дворе дома в Петрозаводске он произвел из автомата не менее 29 выстрелов в выходившего из автомобиля мужчину, который скончался на месте преступления.

Как пояснили в прокуратуре, в ходе расследования обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный суд Карелии для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении заказчика убийства продолжается.

Как сообщало наше издание 29 июня 2005 года, ночью в Петрозаводске был убит директор ООО «Лига» Вячеслав Расторопов. Он был расстрелян из автомата Калашникова во дворе дома № 18 а по улице Красноармейской. Известно, что погибший имел отношение к развлекательному бизнесу, в частности, к дискотеке "Метелица", расположенной в здании кинотеатра "Калевала".

Как сообщили в УВД Петрозаводска, тридцатипятилетний бизнесмен подвергся нападению около часа ночи. Неизвестный расстрелял его машину из автомата и скрылся, оставив после себя 19 гильз. Директор ООО «Лига» от полученных ран скончался. Водитель бизнесмена успел выскочить из машины и скрыться. Неподалеку от места происшествия обнаружен брошенный АК-74, перчатки и маска.