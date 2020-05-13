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В Карелии будут судить любителя "пьяной" езды

Новости. Криминал
18:20, 13 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев
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В Муезерском районе водитель повторно сел за руль подшофе и устроил ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, обвиняемый, который ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в марте вновь сел за руль после употребления спиртного. Передвигаясь на машине по поселку Ледмозеро, он не справился с управлением и врезался в металлический забор у одного из домов.

При проведении освидетельствования мужчины на состояние алкогольного опьянения концентрация абсолютного этилового спирта составила 1,11 миллиграмма, что превышает допустимые значения в несколько раз.

Прокурор Муезерского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении любителя "пьяной езды" из Ледмозеро. Дело направлено в районный суд.

Ранее пьяный водитель на внедорожнике протаранил УАЗ в Петрозаводске.

 

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