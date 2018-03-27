В Карелии будут судить мужчину, который во время катания на надувных санях "убил" жену об дерево

В Сегеже будут судить мужчину, который выпил и устроил ДТП, где погибла его жена и пострадал маленький ребенок, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 20 декабря 2017 года 39-летний житель Сегежи в состоянии алкогольного опьянения на автодороге, расположенной вблизи дачного кооператива в Сегежском районе, осуществлял перевозку своей жены и малолетней дочери вне кабины автомобиля на надувных санях, прикрепленных к автомобилю.

В ходе движения произошло столкновение надувных саней с деревом. В результате женщина погибла на месте происшествия, а ребенок с травмами доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана медицинская помощь. Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.