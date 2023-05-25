В Карелии будут судить мужчину, пытавшегося за деньги увидеть арестанта

В Сегеже злоумышленник пытался дать взятку работнику колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

В Сегеже завершили расследование уголовного дела в отношении 49 — летнего мужчины, обвиняемого в даче взятки сотруднику колонии.

По данным следствия, в марте 2023 года в исправительном учреждении, расположенном в Сегеже, обвиняемый дал деньги сотруднику, чтобы получить разрешение на свидание с осужденным.

Однако работник колонии сообщил об этом правоохранителям. Обвиняемый был задержан.

Преступление было раскрыто в результате действий сотрудников СК и УФСБ Карелии.

В настоящее время собрана доказательная база, на имущество обвиняемого наложили арест. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.