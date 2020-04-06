В Карелии будут судить мужчину, сбившего двух детей на пешеходном переходе

Житель Сегежи обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников полиции и управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, трижды судимый за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения местный житель в январе 2020 года вновь сел за руль автомобиля Chevrolet Niva в сильной степени алкогольного опьянения (обнаружено в крови 0,980 мгл алкоголя) и совершил наезд на группу малолетних детей. Дети в ДТП не пострадали.



Напомним, по информации Следкома Карелии, 29-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции после совершения наезда на автомашине на двух малолетних детей в Сегеже.

Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре столкнулся с препятствием.

В отделении полиции он предпринял попытку нанести удар рукой сотруднику полиции в область головы, а когда тот уклонился от удара, с силой ударил другого полицейского кулаком в область груди.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.