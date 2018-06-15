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Новости. Происшествия
14:32, 15 Июня 2018

В Карелии будут судить мужчину, случайно убившего на охоте друга

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В Прионежском районе местному жителю грозит 2 года лишения свободы за случайный выстрел, ставший роковым для его друга, сообщил в Следкоме Карелии.

В ночь на 3 января 2018 года 47-летний житель Карелии, находясь рядом с охотничьим домиком в лесу в Прионежском районе, в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в воздух, а затем неосторожно один выстрел - в направлении домика, в котором находилась компания, состоящая из его знакомых.

В результате один из мужчин получил огнестрельное ранение, от которого он скончался.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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Комментарии

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gary
2018-06-15 16:44:39
Потом погасят судимость и дадут лицензию на оружие :)
кир
2018-06-15 15:55:15
И за чудовищное преступление ему грозит всего два года? Ну точно, страна дураков, а не гениев.
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