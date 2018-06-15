В Карелии будут судить мужчину, случайно убившего на охоте друга

В Прионежском районе местному жителю грозит 2 года лишения свободы за случайный выстрел, ставший роковым для его друга, сообщил в Следкоме Карелии.

В ночь на 3 января 2018 года 47-летний житель Карелии, находясь рядом с охотничьим домиком в лесу в Прионежском районе, в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в воздух, а затем неосторожно один выстрел - в направлении домика, в котором находилась компания, состоящая из его знакомых.

В результате один из мужчин получил огнестрельное ранение, от которого он скончался.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.