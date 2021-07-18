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В Карелии будут судить мужчину, жестоко избившего своего знакомого из-за 400 рублей

Новости. Криминал
16:42, 19 Июля 2021
фото: © Архив ТАСС

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя поселка Деревянка, избившего своего приятеля.

По сообщению прокуратуры Карелии, по версии следствия, в один из февральских дней ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи обвиняемый распивал спиртное со своим другом в Деревянке. После застолья мужчины решили пройтись по улицам поселка. Обвиняемый предложил навестить их общего знакомого, которого он внезапно заподозрил в краже 400 рублей. Деньги пропали у мужчины якобы несколько месяцев назад.

Застав потерпевшего дома, дебошир с порога стал наносить своей жертве удары руками и ногами. Мужчина получил травмы лица, перелом ребер.

Данные травмы были признаны судебным медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Житель Прионежского района обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. В ходе следствия он признал вину, способствовал расследованию дела.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Прионежский районный суд.

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