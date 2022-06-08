В Карелии будут судить пенсионера, случайно убившего свою жену деревом

В Питкярантском районе суд рассмотрит уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следкоме Карелии.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 69 — летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Его жертвой стала собственная жена.

Следствием установлено, 24 мая обвиняемый вместе с супругой находились в лесу на территории Питкярантского центрального лесничества. Не имея законного разрешения на валку деревьев, используя бензопилу, обвиняемый спилил сосну. Дерево упало на находящуюся в непосредственной близости женщину и придавило ее. От полученных травм супруга пенсионера скончалась.

«В настоящее время следователями проведен весь комплекс следственных действий, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении Следкома.

Ранее сообщалось, два жителя Карелии незаконно спилили 21 дерево на более чем полмиллиона рублей.