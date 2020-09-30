В Карелии будут судить руководителя ОПГ, продававшего пенсионерам "обязательные" газоанализаторы

В Петрозаводском городском суде рассмотрят дело в отношении обвиняемого в мошенничестве участника организованной преступной группы, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, обвиняемый руководил преступной группой, члены которой посещали дома жителей Петрозаводска и Кондопоги, предлагая приобрести газовое оборудование (сигнализаторы загазованности) по заведомо завышенной цене. При этом злоумышленники вводили в заблуждение потерпевших, преимущественно пенсионеров, об обязательности установки газоанализаторов. Они уверяли, что это только с этим оборудованием можно предотвратить утечки газа. Кроме того, обвиняемый систематически лично участвовал в такой торговле на дому. Он обвиняется в совершении 41 преступления.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 300 000 рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.