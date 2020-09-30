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В Карелии будут судить руководителя ОПГ, продававшего пенсионерам "обязательные" газоанализаторы

Новости. Криминал
11:33, 01 Октября 2020
фото: © balakovolife.ru
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В Петрозаводском городском суде рассмотрят дело в отношении обвиняемого в мошенничестве участника организованной преступной группы, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, обвиняемый руководил преступной группой, члены которой посещали дома жителей Петрозаводска и Кондопоги, предлагая приобрести газовое оборудование (сигнализаторы загазованности) по заведомо завышенной цене. При этом злоумышленники вводили в заблуждение потерпевших, преимущественно пенсионеров, об обязательности установки газоанализаторов. Они уверяли, что это только с этим оборудованием можно предотвратить утечки газа. Кроме того, обвиняемый систематически лично участвовал в такой торговле на дому. Он обвиняется в совершении 41 преступления.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 300 000 рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

 

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Комментарии

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кир
2020-10-01 13:00:41
Согласен. Иначе не собрать воедино несчастный народ.
Ткачев
2020-10-01 11:43:41
Гость
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