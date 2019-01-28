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Новости. Общество
14:50, 28 Января 2019
фото: ГИБДД Карелии

В Карелии будут судить участника ДТП с пострадавшими

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В Костомукше будут судить водителя Камаза, в который въехал пассажирский автобус, сообщили а прокуратуре Карелии.

Прокурор города Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии с пассажирским автобусом.

Обвинение по делу предъявлено бывшему водителю ООО "Инкод", который утром 17 января 2018 года ехал на КАМАЗе по автодороге Костомукша – АО "Карельский окатыш".

Водитель грузовика обвиняется в совершении ДТП, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку.

По версии следствия, когда двигатель Камаза заглох, водитель в нарушение ПДД не принял мер по незамедлительной установке знака аварийной остановки, а попытался завести двигатель. В результате на дороге образовались клубы дыма, из-за которых стоявший около обочины дороги грузовик не был виден даже с близкого расстояния.

Вследствие этого нарушения правил дорожного движения с Камазом совершил столкновение пассажирский автобус, при этом один из пассажиров получил травмы, квалифицированные, как тяжкий вред здоровья.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Костомукшский городской суд.

Ранее сообщалось, что 1 января прошлого года в 8.10 на 3 км автодороги "Костомукша-Карельский окатыш" произошло столкновение автобуса, кроссовера и Камаза. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Hyundai Santa Fe допустил наезд на стоявший на обочине Камаз.

Следовавший позади кроссовера автобус "Волжанин", принадлежащий Костомукшскому ГОКу, совершил наезд на автомобиль Hyundai. Водитель легкового автомобиля и 4 пассажира автобуса были доставлены для оказания медицинской помощи в Костомукшскую больницу.

Автобус следовал с 25 пассажирами по маршруту "Костомукша – Карельский окатыш".

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