890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии рассказал, стоит ли паниковать из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике 15
09.11.2020 14:33
Глава Карелии объяснил, как будет выполняться запрет на посещение магазинов в "неурочные часы" 22
09.11.2020 12:30
Столица Карелии затоплена дождевой водой (ФОТО) 8
09.11.2020 13:46
Названы опасные для здоровья части курицы
09.11.2020 21:30
Подрядчик сделал тротуар в Петрозаводске сикось-накось, сообщают горожане (ФОТОФАКТ) 6
Сегодня 06:40
Внедорожник и легковой автомобиль лоб в лоб столкнулись под Петрозаводском - есть пострадавшие (ФОТО) 6
Сегодня 07:25

В Карелии будут судить вандала, сломавшего памятник героям войны

Новости. Криминал
12:10, 10 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В Суоярвском районе мужчина разбил плиты с "Братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войне", сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в одну ночей в мае житель Суоярвского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории памятника "Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войне", расположенного в поселке Лахколампи, снял три мемориальные плиты. На них были нанесены имена погибших воинов. Вандал сбросил плиты с мемориала вниз по ступенькам. В результате они разбились.

Администрация Найстенъярвского сельского поселения оценила ущерб от действий вандала в  29 000 рублей.    

Прокуратура Суоярвского района направила в суд уголовное дело о повреждении памятника.

Поскольку обвиняемый, который является безработным, в добровольном порядке причиненный ущерб не возместил, прокурором района в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с вандала в пользу бюджета компенсации причиненного преступлением вреда.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-11-10 12:20:14
Попробуйте взыщите с безработного ущерб.
кир
2020-11-10 12:18:08
Самобытный. Зачистить надо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»