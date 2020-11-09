В Карелии будут судить вандала, сломавшего памятник героям войны

В Суоярвском районе мужчина разбил плиты с "Братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войне", сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в одну ночей в мае житель Суоярвского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории памятника "Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войне", расположенного в поселке Лахколампи, снял три мемориальные плиты. На них были нанесены имена погибших воинов. Вандал сбросил плиты с мемориала вниз по ступенькам. В результате они разбились.

Администрация Найстенъярвского сельского поселения оценила ущерб от действий вандала в 29 000 рублей.

Прокуратура Суоярвского района направила в суд уголовное дело о повреждении памятника.

Поскольку обвиняемый, который является безработным, в добровольном порядке причиненный ущерб не возместил, прокурором района в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с вандала в пользу бюджета компенсации причиненного преступлением вреда.