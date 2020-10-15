В Карелии будут судить женщину за ложный донос об изнасиловании

В Калевальском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, уличенной в заведомо ложном доносе, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемая обратилась с заявлением об ее изнасиловании. В ходе проведения проверки женщина, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, подтвердила информацию о совершении в отношении нее преступления. Как выяснялось, жительница Калевальского района оклеветала мужчину, никакого преступления в отношении подозреваемой совершено не было. Заявление об изнасиловании она написала, преследуя личные интересы.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы женщина страдает психическим расстройством, которое лишает ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период описанных событий.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии пенсионерка надеялась выписать опостылевшего сожителя, обвинив его в побоях.