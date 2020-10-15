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В Карелии будут судить женщину за ложный донос об изнасиловании

Новости. Криминал
12:15, 16 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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В Калевальском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, уличенной в заведомо ложном доносе, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемая обратилась с заявлением об ее изнасиловании. В ходе проведения проверки женщина, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, подтвердила информацию о совершении в отношении нее преступления. Как выяснялось, жительница Калевальского района оклеветала мужчину, никакого преступления в отношении подозреваемой совершено не было. Заявление об изнасиловании она написала, преследуя личные интересы.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы женщина страдает психическим расстройством, которое лишает ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период описанных событий.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии пенсионерка надеялась выписать опостылевшего сожителя, обвинив его в побоях.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-16 12:26:28
Выдала желаемое за действительное. Бедная баба. А судить её вы не можете. Зачем тогда писать и придавать лживую общественную значимость? Только бы не работать нигде и никогда. Вековая мечта нашего человека. :)
однозначно
2020-10-16 12:22:13
Либерастня любит психов. Памятники им ставит после самосожжения.
Острый
2020-10-16 12:59:08
однозначно, Вы что совсем дурак,уж простите, такие глупые мысли свои озвучиваете! Ваше место точно в Матросах, желательно навсегда!
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