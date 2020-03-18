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В Карелии пенсионерка надеялась выписать опостылевшего сожителя, обвинив его в побоях

Новости. Криминал
13:26, 19 Марта 2020
фото: © pixabay.com / congerdesign
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65-летняя жительница поселка Калевала стала фигуранткой уголовного дела о заведомо ложном доносе, сообщили в МВД Карелии.

В январе этого года к участковому уполномоченному полиции обратилась жительница Калевалы с заявлением. Она просила привлечь к уголовной ответственности своего сожителя, который ее избил и угрожал физической расправой.

По словам женщины, ссора между ними произошла дома во время распития спиртного. Мужчина стал высказывать претензии по поводу того, что гражданская супруга не занимается домашними делами. Словесный конфликт перешел в рукоприкладство. В тот момент в дверь постучал сосед–на этом все закончилось. Вызывать полицию, а также обращаться за медицинской помощью в тот день женщина не стала, так как, по ее словам, испугалась дальнейшей расправы.

В ходе доследственной проверки факт избиения пенсионерки не подтвердился. В связи с этим, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сожителя пенсионерки. Зато самой "потерпевшей" предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе.

Пенсионерка полностью признала свою вину. Она рассказала, что оговорила гражданского супруга, так как больше не хотела с ним жить и рассчитывала, что уголовное наказание сожителя поможет ей выписать его из своей квартиры.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Калевальского района, сообщили в МВД Карелии.

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