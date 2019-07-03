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Новости. Криминал
13:10, 03 Июля 2019
фото: ТАСС / Станислав Красильников

В Карелии бывшие зеки совершили преступление к гостевом доме

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Мужчины обокрали гостевой дом на 100 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкому району поступило сообщение о происшествии. В одной из деревень был обворован гостевой дом. Злоумышленники похитили различные электроинструменты (газонокосилку, бензогенератор), а также садовое оборудование и ящик пива. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в день кражи в деревне видели приметную иномарку красного цвета, которая раньше здесь не появлялась. Далее в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены подозреваемые – уроженцы Карелии 30 и 32 лет.

Двое мужчин присматривали объекты для хищения, так они оказались в деревне. На глаза им попался ухоженный участок, на территорию которого было не так трудно проникнуть. Для транспортировки похищенного имущества они вызвали знакомого, которому пояснили, что груз их собственный. Часть габаритных вещей мужчины спрятали в лесном массиве неподалеку.

Граждане, недавно покинувшие места лишения свободы, вновь стали фигурантами уголовного дела.

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Комментарии

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кир
2019-07-03 14:21:46
Саныч, кореша обратно запросились. Здесь им не комильфо.((
кир
2019-07-03 13:42:42
Обратно потянуло к самодеятельности, соревнованиям, студии, изготовлению сувениров. И к бесплатной кормёжке. На воле это недоступно. А вы больше пишите, как там хорошо.
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