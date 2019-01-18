В Карелии бывший эксперт Управтодора обвиняется во взяточничестве

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Обвиняемый получил взятку в размере 425 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
По версии следствия, обвиняемый с декабря 2015 года по октябрь 2017 года получил от представителя организации, осуществлявшей обслуживание дорог республиканского значения, взятку в размере 425 тысяч рублей. Взамен он не принимал мер по выявлению недостатков выполненных работ по государственному контракту.
Мужчине грозит7-12 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Костомукшский городской суд.
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