В Карелии бывший эксперт Управтодора обвиняется во взяточничестве

Обвиняемый получил взятку в размере 425 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2015 года по октябрь 2017 года получил от представителя организации, осуществлявшей обслуживание дорог республиканского значения, взятку в размере 425 тысяч рублей. Взамен он не принимал мер по выявлению недостатков выполненных работ по государственному контракту.

Мужчине грозит7-12 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Костомукшский городской суд.