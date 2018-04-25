В Карелии бывшую заведующую детсадом осудили за мошенничество

По теме
Загрузка...
Медвежьегорский суд вынес приговор бывшей заведующей детским садом №17 ОАО "РЖД", обвинявшейся в мошенничестве с зарплатными деньгами.
Согласно материалам дела, в 2015 году одна из сотрудниц детсада, преподававшая английский язык, вышла в декретный отпуск. На период ее отсутствия преподавателем была оформлена ее сестра, хотя уроки продолжала давать та же сотрудница.
С середины апреля до конца мая она по причине родов она не смогла давать такие уроки. Этим и воспользовалась заведующая детским садом. За полтора месяца она начислила сестре сотрудницы зарплату в размере 33 с лишним тысячи рублей, но заведующая получила их сама и израсходовала на личные нужды.
Какой приговор вынес суд, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
24.04.2018, 09:18
18.04.2018, 12:25
18.04.2018, 15:16
24.04.2018, 13:53
23.04.2018, 11:16
Аналитика
24.04.2018 13:27
Тема недели
Европейский суд встал на сторону Девлета Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его за решеткой на протяжении трех лет.
24.04.2018 10:40
23.04.2018 11:16
19.04.2018 13:51
18.04.2018 15:16
Чтиво
Сегодня 09:55
Личное мнение
Месяц назад исполнилось 15 лет одному из самых популярных и активных спортивных коллективов Петрозаводска, лыжному клубу "Зимние фонтаны".
23.04.2018 10:18
23.04.2018 10:00
19.04.2018 08:52
Медиа
17.04.2018 16:51
Комментарии