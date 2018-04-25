В Карелии бывшую заведующую детсадом осудили за мошенничество

Медвежьегорский суд вынес приговор бывшей заведующей детским садом №17 ОАО "РЖД", обвинявшейся в мошенничестве с зарплатными деньгами.

Согласно материалам дела, в 2015 году одна из сотрудниц детсада, преподававшая английский язык, вышла в декретный отпуск. На период ее отсутствия преподавателем была оформлена ее сестра, хотя уроки продолжала давать та же сотрудница.

С середины апреля до конца мая она по причине родов она не смогла давать такие уроки. Этим и воспользовалась заведующая детским садом. За полтора месяца она начислила сестре сотрудницы зарплату в размере 33 с лишним тысячи рублей, но заведующая получила их сама и израсходовала на личные нужды.

Какой приговор вынес суд, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".