В Карелии часть бюджетных средств направят на помощь фермерам из маленьких поселков

Фермеры в маленьких поселках Карелии впервые начнут получать субсидии из бюджета.

Министерство сельского хозяйства Карелии предложило новую форму поддержки для крестьянских (фермерских) хозяйств, в населенных пунктах с числом жителей не более 50 человек.

Как сообщили "Вестям Карелии" в Минсельхозе, в 2018 году субсидия будет выдаваться на возмещение части затрат на приобретение новой техники, машин, оборудования, а также сельскохозяйственных животных.

Каков будет максимальный размер субсидии, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".