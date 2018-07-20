11:07, 20 Июля 2018
В Карелии часть бюджетных средств направят на помощь фермерам из маленьких поселков
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Фермеры в маленьких поселках Карелии впервые начнут получать субсидии из бюджета.
Министерство сельского хозяйства Карелии предложило новую форму поддержки для крестьянских (фермерских) хозяйств, в населенных пунктах с числом жителей не более 50 человек.
Как сообщили "Вестям Карелии" в Минсельхозе, в 2018 году субсидия будет выдаваться на возмещение части затрат на приобретение новой техники, машин, оборудования, а также сельскохозяйственных животных.
Каков будет максимальный размер субсидии, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".
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