В Карелии четверо больных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ

По данным на 20 октября в стационарах находятся 299 человек, заболевших COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как сообщает на своей странице в соцсети Михаил Охлопков, на сегодняшний день в стационарах находятся 299 человек, заболевших COVID-19. Из них 286 - в состоянии средней тяжести, 9 тяжелобольных и четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии увеличилась с 25,6% до 30%.

Как пояснил Михаил Охлопков, нормой считается 20% свободных коек.

Как сообщалось ранее, в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии, было принято решение дополнительно перепрофилировать под специализированный стационар для борьбы с COVID -19 Центр паллиативной помощи на улице Льва Толстого в Петрозаводске.