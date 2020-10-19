890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Двухлетний мальчик поступил в первый класс 1
19.10.2020 19:10
У больного ОРВИ в Карелии выявили сезонный коронавирус 2
Сегодня 07:25
Органы соцопеки во Франции отобрали ребенка у туристки из России 5
19.10.2020 22:00
Неизвестный сообщил о заминированной машине у детского сада в Петрозаводске (СРОЧНО) 1
19.10.2020 13:32
В Петрозаводске водитель сбил 13-летнюю велосипедистку на "зебре" и скрылся с места ДТП (ВИДЕО) 8
19.10.2020 16:55

В Карелии четверо больных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ

Новости. Общество
10:10, 20 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

По данным на 20 октября в стационарах находятся 299 человек, заболевших COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как сообщает на своей странице в соцсети Михаил Охлопков, на сегодняшний день в стационарах находятся 299 человек, заболевших COVID-19. Из них 286 - в состоянии средней тяжести, 9 тяжелобольных и четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии увеличилась с 25,6% до 30%.

Как пояснил Михаил Охлопков, нормой считается 20% свободных коек.

Как сообщалось ранее, в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии, было принято решение дополнительно перепрофилировать под специализированный стационар для борьбы с COVID -19 Центр паллиативной помощи на улице Льва Толстого в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Земляк
2020-10-20 13:00:28
Хочется знать мнение граждан Карелии по вопросу....
Мы, россияне, граждане Карелии, с волнением, восхищением и даже с изумлением смотрим все новостные передачи на ТВ и на ТОК ШОУ, о том как все классно в России и во многих губерниях поставлено в борьбе с этой проклятой пандемией..., с эим короновирусом... Радуемся тому как разворачиваются новые инфекционные больницы, отделения и даже центры по борьбе с этой заразой... ! Но вот как дел а в борьбе с этой заразой в Карелии знаем...., как знаем...?! По сводкам оперативного штаба.... Спасибо конечно же за эту информацию, хоть какое то впечатление о борьбе и больных мы узнаем из этих, суточных сводок... А Вот глубже эту борьбу и результаты этой борьбы мы знаем...?! Нам показывают как больные содержатся и лечатся в больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова, Волгограда и в других губерниях России..., а как обстоят дела с этими вопросами ( быта, содержания, лечения . результатов и участия медперсонала ...) в нашей Республике , как то нам, гражданам Республики Карелия в Вестях не показывают....! Может и Министр Здравоохранения республики не бывает в местах пребывания и лечения больных короновирусом...?! Или все же бывает...?! И как он оценивает всю палитру борьбы с короновирусом в Карелии...?! Сводки написать по числу граждан больных и тд..., не хитрое дело, это статистика...! А вот качество...? Оно есть...?! Думаю у каждого , кто столкнулся с этой болезнью сам или его близкие и знакомые, знают информацию о КАЧЕСТВЕ ПРЕБЫВАНИЯ, ЛЕЧЕНИЯ И ОТЗЫВАХ САМИХ БОЛЬНЫХ....?! Давайте обсудим, не все нам умилятся достигнутыми результатами в других губерниях и в Москве с Санкт-Петербургом....! Думаю, Власть Карелии понимает, что от мнения граждан Карелии зависит не только качество лечения и пребывания больных в наших РЕСПУБЛИКАНСКИХ БОЛЬНИЦАХ, но и очень зависит уважение к Власти....и стране в целом...!!!
zanoza
2020-10-20 12:50:31
В стране катастрофически не хватает коек для больных ковид-19, лечат людей амбулаторно и за счёт заболевших. Это только по конституции у нас доступная медицина, а по факту, платная и далеко не доступная, особенно в сельских местностях.
Толя
2020-10-20 12:33:46
Из Сочи массово везут "Ковид", кто там отдыхал в отпуске всё в группе риска!?!
Иван Петрович
2020-10-20 12:12:41
А когда будет информация, сколько у нас больных раком на 4-й стадии, а также перенёсших инфаркты и инсульты, заболевших гриппом и находящихся в тяжёлом состоянии ? Мы не владеем информацией в полном объёме, может быть, инфекция covid-19 самая безобидная из болезней ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
15.10.2020, 12:58
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.10.2020, 14:55
Минтранс Карелии разорвал контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом

Аналитика

Сегодня 09:01
Капитал
"Палки в колесах бизнеса"
Предприниматель заявил, что власти Петрозаводска мешают развитию его рекламного бизнеса, подыгрывая конкурентам.
"Для нас все дороги важны" 2
16.10.2020 09:30
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 9
15.10.2020 14:30
Новый старт "Динамо" 1
15.10.2020 10:06
Кадастровые работы стали еще доступнее: межевание не выходя из дома
14.10.2020 11:15
Вся аналитика

Чтиво

19.10.2020 12:42
Личное мнение
Живодеры выбирают слабых 2
Кто такие живодёры и откуда у них столько зла – медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева – об участившихся случаях жестокости по отношению к животным.
Нюхотская "рулетка"
16.10.2020 15:46
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»