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Новости. Общество
16:14, 10 Июля 2018

В Карелии чиновники проверят, в каких условиях живут инвалиды

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В республике начала работу региональная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов, сообщают в Минсоцзащиты.

Во вторник 10 июля первый заместитель министра социальной защиты Карелии Иван Скрыников провел первое заседание региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав жилищного фонда Республики Карелия, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности для инвалидов.

"Это новое направление государственной программы "Доступная среда в Республике Карелия" на 2016-2020 годы, затрагивающее вопросы приспособления жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов для нужд инвалидов. Вопрос, очевидно, сложный, он потребует консолидации усилий всех заинтересованных сторон, в том числе общественников – представителей организаций инвалидов, без которых работа региональной и муниципальных комиссий невозможна", - отметил Иван Скрыников.

В министерстве напоминают, что в республике начала работу региональная комиссия, в ведении которой будет жилье, находящееся в государственной собственности, выявление и проведение обследований жилых помещений инвалидов в целях оценки необходимости и возможности его приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности.

Также в Карелии будут созданы 43 муниципальные комиссии, которые будут обследовать и принимать решения по муниципальному жилью и частным домам. 

Итогом первого заседания комиссии стала договоренность о тесном сотрудничестве всех министерств и ведомств, об участии общественных организаций инвалидов в деятельности муниципальных комиссий на местах.

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