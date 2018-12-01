В Карелии чиновница оштрафована за взятки, подлог и мошенничество

Пряжинский районный суд вынес приговор в отношении бывшего лесничего Паннильского участкового лесничества за коррупционные преступления, сообщает прокуратура Карелии.

В 2014-2016 годах лесничий похитила 194,6 тысячи рублей. Бюджетные средства были выплачены ее сыну, которого она фиктивно трудоустроила на должность государственного инспектора участкового лесничества.

Кроме того, женщина получила от представителя лесозаготовительной организации взятку свыше 1,7 миллиона за проведение отводов лесосек и составление деклараций с заведомо недостоверными сведениями о делянках, а также за подтверждение выполнения лесохозяйственных работ и подписание соответствующих актов без фактического их выполнения.

В результате незаконных действий лесничего арендная плата для данной компании за пользование участком леса была занижена на 18,6 миллиона рублей.

Впоследствии указанная организация по постановлению прокурора была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 миллионов рублей.

Кроме того, чиновница лично получила взятку в 110 тысяч рублей от представителя другого лесозаготовительного предприятия.

Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 5 миллионов рублей с лишением права занимать должности государственной службы на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.