В Карелии число жертв коронавируса приближается к трём сотням

За последние сутки от коронавируса в республике скончались еще три пациента: общее число жертв пандемии - 295 человек.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались два жителя Петрозаводска 1948 и 1966 годов рождения, в Кондопожской ЦРБ скончался житель Кондопоги 1952 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом информирует оперштаб.

С начала пандемии в Карелии скончались 295 человек. Эти данные приведены в таблице на странице главы республиканского Минздрава Михаила Охлопкова.

За день выздоровели еще 164 человека. С начала пандемии число выздоровевших достигло 36100 человек.

Напомним, в Карелии коронавирус обнаружен у 143 человек за сутки.