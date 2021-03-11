На трассе в Карелии женщина на иномарке не вошла в поворот и попала под грузовик

В Питкярантском районе в ДТП пострадали две женщины, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший четверг, 11 марта, в 18.55 в Питкярантском районе, на 85 километре дороги "Суоярви-Койриноя", 44-летняя женщина-водитель автомобиля Skoda Oktavia при прохождении правого поворота допустила занос транспортного средства, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным грузовиком Scania с прицепом.

В результате ДТП пострадала водитель Skoda и ее 41-летняя пассажирка. Обе женщины были доставлены в Питкярантскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По данному факту проводится проверка.