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11.03.2021 16:26

На трассе в Карелии женщина на иномарке не вошла в поворот и попала под грузовик

Новости. Происшествия
09:38, 12 Марта 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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В Питкярантском районе в ДТП пострадали две женщины, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший четверг, 11 марта, в 18.55 в Питкярантском районе, на 85 километре дороги "Суоярви-Койриноя", 44-летняя женщина-водитель автомобиля Skoda Oktavia при прохождении правого поворота допустила занос транспортного средства, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным грузовиком Scania с прицепом.

В результате ДТП пострадала водитель Skoda и ее 41-летняя пассажирка. Обе женщины были доставлены в Питкярантскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

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Комментарии

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David .
2021-03-12 09:50:25
Судить дорожников!
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