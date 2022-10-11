В Карелии в борьбе за вещи дебошир сломал женщине ребра шваброй

Жительница Медвежьегорского района защищала подругу от пьяного сожителя и заплатила за это переломом ребер, сообщили в МВД Карелии.
Заявление о серьезных травмах жительницы одного из поселков Медвежьегорского района поступило в полицию из медицинского учреждения, в которое обратилась пострадавшая.
Женщина рассказала участковому, что ребра ей сломал бывший сожитель подруги, у которой женщина временно жила. Ночью пьяный мужчина пришёл к ним в квартиру и стал требовать отдать его вещи. Гостья встала на защиту приятельницы, не впустила обидчика. Тогда он схватил швабру и нанес ей несколько ударов, после чего скрылся.
Сначала 28-летний подозреваемый утверждал, что женщина упала сама, однако позднее признал свою вину.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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