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В Карелии депутат передал аппарат для мониторинга уровня глюкозы семье с ребенком-диабетиком

Новости. Общество
10:43, 17 Января 2022
фото: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ / ВК

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Семья из Прионежья, нуждающаяся в оборудовании для мониторинга уровня глюкозы, получила в подарок трансмиттер.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания республики Алексей Хейфец в рамках благотворительной акции «Елка желаний» передал трансмиттер для мониторинга уровня глюкозы в крови семье, проживающей в Прионежском районе. Диагноз «сахарный диабет первого типа» семилетней Елизавете врачи поставили более года назад. Трансмиттер — устройство для радиочастотной передачи значений уровня глюкозы в интерстициальной жидкости от сенсора к инсулиновой помпе.

По словам родителей, плановое лечение ребенка проводится в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Помпу для обеспечения инсулином ребенку установили в плановом порядке. Однако трансмиттер, в котором нуждался ребенок, не входит в комплект базового медицинского оборудования.

Профильный парламентский комитет ежегодно проводит системную работу по совершенствованию регионального законодательства, расширяются меры дополнительной поддержки для жителей Карелии, страдающих сахарным диабетом.

«Безусловно, здоровье и качество жизни детей находятся в приоритете. Полный комплект медицинских изделий для мониторинга уровня глюкоза в крови стоит порядке 70 тысяч рублей. Это дорогостоящее оборудование. Мы рады, что семье удалось помочь», − отметил депутат Алексей Хейфец.

Напомним, в 2021 году по инициативе карельских парламентариев были внесены изменения в региональное законодательство и расширен перечень изделий медицинского назначения, закупаемых Минздравом Карелии для детей, страдающих сахарным диабетом. Бесплатно сенсоры для мониторинга уровня глюкозы в крови предоставляются детям до 18 лет, студентам, женщинам в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка. Сенсоры закупаются за счет средств бюджета Республики Карелия.

Так, по информации Минздрава Карелии, к концу 2021 года медицинскими изделиями были обеспечены 40 пациентов, на эти цели было выделено 4,368 млн рублей. На начало 2022 года в республике зарегистрировано 28 171 человек больных сахарным диабетом. Из них 8513 человек с установленной инвалидностью, 19658 человек − без инвалидности. 271 ребенку установлен соответствующий диагноз.

Семья поблагодарила парламентария за помощь и оперативную обратную связь.

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Комментарии

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David.
2022-01-17 11:16:00
Пиарится на бедах людей! Мерзко! Больные должны получать их обыденно и рутинно по мере необходимости, а не виде манны небесной!
Teатральный критик
2022-01-17 11:15:20
Хде благотворительность от фрау эмми ? Васиным кефиром только озабочена
Житель Карелии
2022-01-17 11:23:27
Teатральный критик, это не благотворительность , а , в таком виде, подачка. David правильно написал, что такая помощь должна оказываться всем нуждающимся и без вспышек фотокамер. А Хейфец и так себе подпортил карму "эффективным руководством" БСМП.
Житель Карелии
2022-01-17 11:03:44
Во как)))! Хейфец на свои деньги купил оборудование ? Нет. Куплено оборудование на бюджетные. Так какого он пиарится на этом???
Саныч
2022-01-17 11:03:43
Хорошее дело.
Гость
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