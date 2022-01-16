В Карелии депутат передал аппарат для мониторинга уровня глюкозы семье с ребенком-диабетиком

Семья из Прионежья, нуждающаяся в оборудовании для мониторинга уровня глюкозы, получила в подарок трансмиттер.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания республики Алексей Хейфец в рамках благотворительной акции «Елка желаний» передал трансмиттер для мониторинга уровня глюкозы в крови семье, проживающей в Прионежском районе. Диагноз «сахарный диабет первого типа» семилетней Елизавете врачи поставили более года назад. Трансмиттер — устройство для радиочастотной передачи значений уровня глюкозы в интерстициальной жидкости от сенсора к инсулиновой помпе.

По словам родителей, плановое лечение ребенка проводится в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Помпу для обеспечения инсулином ребенку установили в плановом порядке. Однако трансмиттер, в котором нуждался ребенок, не входит в комплект базового медицинского оборудования.

Профильный парламентский комитет ежегодно проводит системную работу по совершенствованию регионального законодательства, расширяются меры дополнительной поддержки для жителей Карелии, страдающих сахарным диабетом.

«Безусловно, здоровье и качество жизни детей находятся в приоритете. Полный комплект медицинских изделий для мониторинга уровня глюкоза в крови стоит порядке 70 тысяч рублей. Это дорогостоящее оборудование. Мы рады, что семье удалось помочь», − отметил депутат Алексей Хейфец.

Напомним, в 2021 году по инициативе карельских парламентариев были внесены изменения в региональное законодательство и расширен перечень изделий медицинского назначения, закупаемых Минздравом Карелии для детей, страдающих сахарным диабетом. Бесплатно сенсоры для мониторинга уровня глюкозы в крови предоставляются детям до 18 лет, студентам, женщинам в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка. Сенсоры закупаются за счет средств бюджета Республики Карелия.

Так, по информации Минздрава Карелии, к концу 2021 года медицинскими изделиями были обеспечены 40 пациентов, на эти цели было выделено 4,368 млн рублей. На начало 2022 года в республике зарегистрировано 28 171 человек больных сахарным диабетом. Из них 8513 человек с установленной инвалидностью, 19658 человек − без инвалидности. 271 ребенку установлен соответствующий диагноз.

Семья поблагодарила парламентария за помощь и оперативную обратную связь.