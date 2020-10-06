В Карелии депутаты хотят обязать омбудсмена по правам человека отчитываться перед ними

Депутаты намерены привести закон об уполномоченном по правам человека в республике в соответствие с федеральным законодательством: в частности, парламентарии планируют заставить омбудсмена отчитываться.

Парламентский комитет по государственному устройству и местному самоуправлению 7 октября рассмотрел проект закона "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия", об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

В частности, проект закона включает норму, согласно которой омбудсмен лично представляет ежегодный доклад на заседании Заксобрания. Сообщается, что документ разработан в соответствии с федеральным законом "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации".

"Парламент Карелии назначает уполномоченного по правам человека в республике, и мы должны иметь возможность заслушать отчет о его деятельности, задать вопросы. Возможно, по обозначенным в отчете проблемным вопросам нужно будет своевременно вносить законодательные инициативы", – пояснила депутат Анна Лопаткина.

Законопроект также регулирует вопросы создания экспертного совета при омбудсмене и его общественных приемных.

Комитет рекомендовал Заксобранию принять проект закона в первом чтении.

Уполномоченным по правам человека в Карелии является Лариса Бойченко. Она была назначена на этот пост осенью 2019 года.

Ранее сообщалось, сколько заработали в прошлом году омбудсмены в Карелии.