В Карелии дети энергетиков стали художниками

В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.

В нынешнем году он был посвящен пятнадцатилетию предприятия. И его девизом стали слова: «Энергетики нужны, энергетики важны». Кстати, так и называлась одна из двух номинаций. А вторая: «Свет и тепло в моем доме». На конкурсе было представлено 20 работ ребят от 6 до 14 лет, и каждая из них была по-своему интересна.

Конечно же, мальчишки и девчонки, прежде всего, рисовали своих родителей – пап и мам – на работе. Именно так, пап и мам, поскольку в отрасли энергетики работает очень много женщин: инженеры, диспетчеры, хозяйственники, юристы. Но, конечно же, главными героями детских портретов стали те, кто каждый день выходят, чтобы ремонтировать линии электропередачи, устранять аварии, строить новые энергообъекты. Это папы. И тут уже для маленьких мастеров кисти, карандаша и фломастера тем – хоть отбавляй! Жизнь сама подкидывает сюжеты.

Члены конкурсной комиссии отмечают, что с каждым новым проводимым в Прионежской сетевой компании детском творческом соревновании мастерство юных художников растет. Растет и количество участников. Радует, что в этот раз были и лирические зарисовки, пейзажи. «Есть куда стремиться!» - говорят ценители детской живописи.

По традиции, никто из участников конкурса не остался без подарков и призов. Но, кажется, не это даже главное. Главное то, что дети знают, каким важным делом занимаются родители и готовы выразить это на бумаге. И, глядишь, кто-то из них выберет их профессию. Так и создаются династии, считают в «Прионежской сетевой компании».