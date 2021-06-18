В Карелии дети примерили каски и бронежилеты (ФОТО)

Сотрудники Росгвардии провели уроки мужества для детей в Карелии

В Петрозаводске стартовала акция «Каникулы с Росгвардией», сообщили в ведомстве.

Сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны посетили летний физкультурно-оздоровительный лагерь на базе спортивной арены «Life» и провели урок мужества для воспитанников первой смены.

Сообщается, что росгвардейцы объяснили ребятам порядок действий при нахождении бесхозного предмета и напомнили о правилах безопасности при общении с незнакомыми людьми. Также они продемонстрировали экипировку сотрудников групп задержания.

Сотрудники вневедомственной охраны разрешили ребятам посидеть в служебном автомобиле, включить спецсигналы и поговорить по рации, сообщают в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы выезжали по тревоге более 380 раз за неделю.