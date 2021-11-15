В Карелии дети работников колоний нарисовали загадочных зверюшек к Новому году (ФОТО)

В УФСИН по Карелии состоялся конкурс детских новогодних рисунков.

Среди детей сотрудников пенитенциарных учреждений региона прошел конкурс новогодних рисунков, сообщают в УФСИН по Карелии. Конкурсанты соревновались в четырех возрастных категориях — до 3 лет, 4-7, 8-11 и 12-14 лет. Всего в конкурсе приняли участие 66 юных художников.

«Ребята приготовили на конкурс яркие красочные работы, посвященные главному зимнему празднику и сказочным героям новогодних сказок. Среди рисунков — и сказочные избушки, и загадочные зверюшки, и красавец снеговик, и символ года — тигр и многое другое», — сообщили в УФСИН.

Все участники были награждены грамотами и призами.

Ранее сообщалось, что сотрудники колонии в Карелии к Новому году превратились в Кощея Бессмертного и Бабу-Ягу.