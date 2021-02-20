В Карелии детский омбудсмен обратился к родителям юных пешеходов (ВИДЕО)

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия Геннадий Сараев записал обращение к родителям юных пешеходов с призывом научить детей дорожной безопасности.

Геннадий Сараев призвал взрослых стать примером безопасного поведения на улице для своих детей. Видеоролик с обращением омбудсмена размещен в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.

"Уважаемые родители, обращаюсь к вам с просьбой личным примером показать детям, как правильно переходить дорогу. Вы и только вы можете стать примером для ребенка безопасного поведения на улице", - гласит текст обращения Сараева.

Ранее детский омбудсмен в Карелии просил дать больше тепла в школы Суоярвского района.