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В Карелии детский омбудсмен обратился к родителям юных пешеходов (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:38, 21 Февраля 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК / скриншот видео
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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия Геннадий Сараев записал обращение к родителям юных пешеходов с призывом научить детей дорожной безопасности.

Геннадий Сараев призвал взрослых стать примером безопасного поведения на улице для своих детей. Видеоролик с обращением омбудсмена размещен в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.

"Уважаемые родители, обращаюсь к вам с просьбой личным примером показать детям, как правильно переходить дорогу. Вы и только вы можете стать примером для ребенка безопасного поведения на улице", - гласит текст обращения Сараева.

Ранее детский омбудсмен в Карелии просил дать больше тепла в школы Суоярвского района.

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Комментарии

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Саныч
2021-02-21 11:32:41
Плохо к нему отношусь. И пример откровенно никчемный. Но с чего-то надо начинать.
кир
2021-02-21 11:10:28
Да, Ваня, да! Простые, бесхитростные люди будут пить и безобразить, а уполномоченный кормить их детей. Ваня, вы в своем уме?
елпидифор
2021-02-21 11:04:39
У Пикуля в "Каторге" было такое понятие - "дядя сарай", человек, которого паханы подставят под любое нужное им дело. Меня терзают смутные сомнения...
Off
2021-02-21 10:23:00
наконец то нашел себе правильное применение . а так , толку от него никакого .
Изя
2021-02-21 10:52:35
Off, поэтому и на должности )))
Off
2021-02-21 11:09:24
Изя, ты права )))
Изя
2021-02-21 11:39:12
Off, да я такая ))) :)
Иван
2021-02-21 10:03:48
Лучше бы накормил голодающих детей , цены бы не было .
Гость
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