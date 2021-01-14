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В Карелии девушка на снегоходе улетела в кювет и получила травмы

Новости. Происшествия
14:27, 15 Января 2021
фото: pixabay
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В Сортавальском районе в аварии пострадала 17-летняя девушка, управлявшая снегоходом.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 14 января в Сортавальском районе 17-летняя девушка, управляя снегоходом "LYNX", совершила ДТП. Она не справилась с управлением и съехала в придорожный кювет. В результате происшествия девушка получила травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что юная водительница специального права на управление снегоходом не имеет. Нарушительнице грозит административная ответственность за управление транспортным средством без прав - штраф в размере от 5 до 50 тысяч рублей.

Также назначено административное расследование в отношении собственника снегохода. За передачу управления снегоходом лицу, не имеющему такого права, влечет наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

По данным Госавтоинспекции Карелии, в прошлом году в республике с участием зимних мотосредств произошли 4 дорожные аварии, в которых один человек погиб и 7 человек травмированы, двое из которых дети.

Ранее мужчина на снегоходе провалился под лед на севере Карелии.

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