В Карелии девушка спасла мать от озверевшего отчима, которого теперь ждет суд

Житель Кемского района, едва не задушивший бывшую жену, не согласился с обвинением в покушении на убийство, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура Кемского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

В мае 2021 года, придя под утро домой вы пьяном состоянии, обвиняемый прошел в комнату к бывшей жене, с которой продолжал проживать после развода, и начал душить спящую со словами: «Убью тебя». Проснувшаяся женщина и ее 17-летняя дочь, подоспевшая на помощь матери, вытолкали дебошира из комнаты, заблокировали дверь и вызвали полицию.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев жене и падчерице.

Вину в совершении преступления мужчина не признал, однако прокуратура посчитала собранные доказательства достаточными для направления уголовного дела в Кемский городской суд для рассмотрения по существу.