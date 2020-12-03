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В Карелии директор УК оштрафован за травму, которую ребенок получил после падения на арматуру

Новости. Общество
15:40, 04 Декабря 2020
фото: pixabay.com
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Руководитель управляющей компании ответил за ЧП в поселке Вяртсиля, где 10-летний ребенок распорол руку торчащей из качелей металлической арматурой.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, во дворе одного из жилых домов в поселке Вяртсиля в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году была установлена детская площадка. Летом 2020 года игравший на площадке 10-летний ребенок упал с перекладины и распорол руку торчащей из качелей металлической арматурой. Школьник получил рваную рану левого предплечья.

Проведенный осмотр детской площадки показал, что в нарушение действующих технических регламентов на болтах, соединяющих элементы площадки, отсутствовали защитные колпачки. Кроме того, деревянный столб с вращающимися элементами имеет дефекты обработки, металлические части детской площадки имеют следы коррозии и шероховатые поверхности, отсутствует ударопоглощающее покрытие в зоне приземления. Спуск горки игрового комплекса имеет искажение, в том числе острые концы, способные нанести травму ребенку. Информационные таблички или доски на детской площадке отсутствуют.

В отношении директора управляющей организации, которая должна была следить за состоянием площадки, было возбуждено дело об административном правонарушении. Отделом государственного контроля и надзора в Республике Карелия Северо-Западного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии руководитель УК был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.

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