В Карелии для родителей детей-инвалидов ставка транспортного налога снизится на 50% с 2021 года

Сегодня на заседании Законодательного Собрания депутаты в окончательном чтении поддержали проект закона о снижении транспортного налога на 50% для родителей и опекунов, которые воспитывают детей-инвалидов.

"Зрелость общества определяется отношением к незащищенным и слабым категориям граждан. Даже в это не просто время, когда бушует пандемия и достаточно сложная экономическая ситуация в стране, правительство Республики Карелия и депутаты Законодательного Собрания поддержали решение о предоставлении льготной ставки транспортного налога для семей, имеющих детей-инвалидов. Данное решение снизит финансовую нагрузку на семьи. Мы прекрасно понимаем, дети-инвалиды требуют особого внимания, особых условий и в образовательной деятельности, и в оказании медицинской помощи, и в реабилитации", – сказал председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец.

Речь идет о легковых автомобилях мощностью до 100 лошадиных сил.

Закон начнет действовать с 1 января 2021 года.

Напомним, с января 2020 года в Карелии освобождены от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль многодетные семьи в Карелии. Такое решение депутаты карельского парламента приняли в сентябре 2019 года.