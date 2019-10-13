В Карелии днем сохранится плюсовая температура, а ночью подморозит

Синоптики обещают в понедельник, 14 октября, плюсовую температуру в дневные часы.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, синоптики обещают в понедельник, 14 октября на территории Карелии облачную с прояснениями погоду.

В отдельных районах небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью западный, северо-западный, днём на юге юго-восточный, восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +4…-1, днём +1…+6 градусов.