В Карелии до сих пор звучит "эхо войны"

С начала 2019 года специалистами подразделения разминирования и взрывных работ обезврежено 142 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Государственное казенное учреждение РК "Карельская республиканская поисково-спасательная служба" является единственным в республике формированием, выполняющим сложные задачи по проверке и очистке местности от опасных находок времен Великой Отечественной войны, их своевременному обезвреживанию и уничтожению.

"Эхо войны" до сих пор "слышится" в Суоярвском, Питкярантском, Олонецком и Сортавальском районах.

В 2018 году специалистами подразделения обезврежено 1085 снарядов, гранат и мин времен Великой Отечественной войны.

Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения напоминает, что при обнаружении подозрительных, похожих на взрывоопасные предметов, ни в коем случае нельзя брать его в руки и перемещать каким-либо образом. Необходимо огородить и обозначить место обнаружения, сообщить о находке либо в военный комиссариат, либо в полицию и в местную администрацию. Эта информация обязательно будет доведена до сотрудников Карельской поисково-спасательной службы. Опасная находка в обязательном порядке будет обезврежена и уничтожена специалистами подразделения.