В Карелии должник прятался от приставов на ферме

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Житель Кондопожского района задолжал по алиментам 90 тысяч рублей и скрылся, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.
Из ГИБДД была получена информация о наличии у должника автомобиля Renault. Поскольку гражданин скрывался, то сотрудником службы было проверено 4 адреса возможного проживания должника: по адресу регистрации, по адресу проживания родителей и бывшей супруги должника.
Мужчину нашли на сельскохозяйственной ферме, где он проживал и работал подсобным рабочим. Должник был доставлен в отдел и ознакомлен с исполнительным производством.
Приставы наложили арест на его машину. После чего мужчина оплатил задолженность.
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