В Карелии должник прятался от приставов на ферме

Житель Кондопожского района задолжал по алиментам 90 тысяч рублей и скрылся, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

Из ГИБДД была получена информация о наличии у должника автомобиля Renault. Поскольку гражданин скрывался, то сотрудником службы было проверено 4 адреса возможного проживания должника: по адресу регистрации, по адресу проживания родителей и бывшей супруги должника.

Мужчину нашли на сельскохозяйственной ферме, где он проживал и работал подсобным рабочим. Должник был доставлен в отдел и ознакомлен с исполнительным производством.

Приставы наложили арест на его машину. После чего мужчина оплатил задолженность.