Реклама
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
03.08.2021 16:26
Ваш голос не потеряется
03.08.2021 14:17
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
02.08.2021 14:42

В Карелии дорожники укрепляют трассу, размытую проливными дождями (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:33, 05 Августа 2021
фото: © Минтранс РК

Новости партнеров

Продолжается ликвидация размыва дорожного полотна на участке автодороги «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша», где движение транспорта открыто только по одной стороне.

Специалисты Лоухского ДРСУ производят работы по устройству водопропускной трубы, досыпке земполотна, восстановлению дорожной одежды на пострадавшем от дождей 115 км трассы. Обеспечен проезд транспортных средств по одной стороне участка, сообщили в Управтодоре Карелии.

Диспетчерская служба Управления работает в круглосуточном режиме.

Приём обращений от граждан и организаций по вопросам состояния дорожной сети осуществляется по телефону 59-99-89, также по электронной почте: disp@upravtodor-rk.ru.

Как сообщалось ранее, на участке автодороги «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша, 115 км» из-за дождей произошло размытие дорожного полотна, в связи с чем трасса была перекрыта для движения транспорта. Ливни здесь шли два дня. В минувшую среду, 4 августа, вечером проезд по автодороге «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша» был открыт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-08-05 16:39:12
Трудолюбивые парни не визжат, а работу работают.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
31.07.2021, 17:15
В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму
01.08.2021, 13:57
Двум юным жителям Петрозаводска грозит 20 лет лишения свободы за попытку продать наркотики
31.07.2021, 10:29
Два человека пострадали в групповой аварии в центре Петрозаводска

Аналитика

04.08.2021 17:00
Обществоведение
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 4
Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
03.08.2021 12:42
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Строительная компании «Век»: признание на высшем уровне
Третий год подряд застройщик награждается дипломом «Элита строительного комплекса России».
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 7
30.07.2021 11:53
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»