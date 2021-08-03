В Карелии дорожники укрепляют трассу, размытую проливными дождями (ФОТО)

Продолжается ликвидация размыва дорожного полотна на участке автодороги «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша», где движение транспорта открыто только по одной стороне.

Специалисты Лоухского ДРСУ производят работы по устройству водопропускной трубы, досыпке земполотна, восстановлению дорожной одежды на пострадавшем от дождей 115 км трассы. Обеспечен проезд транспортных средств по одной стороне участка, сообщили в Управтодоре Карелии.

Диспетчерская служба Управления работает в круглосуточном режиме.

Приём обращений от граждан и организаций по вопросам состояния дорожной сети осуществляется по телефону 59-99-89, также по электронной почте: disp@upravtodor-rk.ru.

Как сообщалось ранее, на участке автодороги «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша, 115 км» из-за дождей произошло размытие дорожного полотна, в связи с чем трасса была перекрыта для движения транспорта. Ливни здесь шли два дня. В минувшую среду, 4 августа, вечером проезд по автодороге «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша» был открыт.