В Карелии два человека пострадали в автомобиле, вылетевшем с трассы в лес (ФОТО)

В Сегежском районе произошло ДТП с участием отечественного автомобиля.

Авария произошла 2 декабря на 101 километре дороги «Надвоицы — Полга — Валдай — Вожмозеро» в 02.10 ночи. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 49-летнего водителя съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП были травмированы водитель машины, а также 47-летняя пассажирка. Пострадавших госпитализировали.

По факту аварии в настоящий момент проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.