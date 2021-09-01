В Карелии два собутыльника обокрали автовладельца, разобрав стену сарая

Два жителя Калевальского района пропили украденные у односельчанина запчасти и оказались в суде, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Калевальского района окончила расследование уголовного дела в отношении двух жителей поселка. Они обвиняются в совершении кражи.

По версии следствия, в июне этого года обвиняемые, разобрав заднюю стенку чужого сарая, проникли внутрь и украли запчасти от отечественного автомобиля. Ущерб составил более 8 тысяч рублей. Запчасти подельники сдали в металлолом, а деньги потратили на алкоголь и сигареты.

Личности подозреваемых установлены в результате оперативно-розыскных мероприятий. Фигуранты — 39-летний житель поселка и его 47-летний приятель — дали признательные показания и раскаялись в содеянном. Уголовное дело направлено в суд Калевальского района для рассмотрения по существу.