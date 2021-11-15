В Карелии двое молодых людей решили стать боксерами и пошли на кражу

Медвежьегорские оперативники по горячим следам раскрыли имущественное преступление, совершенное двумя молодыми людьми.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение о происшествии. С охраняемой территории предприятия неизвестные похитили имущество. Об этом сообщают в МВД.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа вскоре выяснила, что бытовка, откуда пропало сварочное оборудование стоимостью не менее 70 тыс. рублей, не имела надёжного запирающего устройства. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых и обстоятельства хищения.

Двое приятелей в возарсте 20 и 21 года совместно выпивали. У них родилась идея своими руками изготовить боксёрскую грушу. Для этого им понадобились опилки. Посчитав, что их можно будет найти на предприятии, товарищи проникли на его территорию, где также обнаружили металлический контейнер со сломанным замком. По версии следствия, подозреваемые оттуда похитили три сварочных аппарата, металлическую тележку, затем спрятали с целью дальнейшего сбыта. Однако, благодаря слаженным действиям оперативников, имущество было обнаружено, изъято.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось, как машина похитителя канализационных люков заглохла на месте преступления в Петрозаводске.