В Карелии двух человек госпитализировали с ожогами

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Пожар произошел в Ведлозере 24 февраля, сообщили в МЧС Карелии.
В 21.32 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района в составе 11 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Ведлозерской, 98. В 23.00 пожар ликвидирован.
Травмированы – поулчили ожоги – 2 человека. Их госпитализировали в Пряжинскую ЦРБ.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших нет.
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